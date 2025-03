A passeggio tra alberi in fiore

Nella mattinata di domenica 23 marzo gli Amici del Cea di Albinea organizzano la ‘Camminata della fioritura’. La partenza è in programma alle 9 dalla sede del Ceas situata in via Chierici a Borzano. Durante il percorso, di circa undici chilometri con un dislivello di 420 metri, sarà anche possibile ammirare le fioriture primaverili. L’iniziativa è libera e gratuita: non è richiesta la prenotazione per partecipare. In caso di maltempo la camminata sarà annullata. "Si raccomanda un abbigliamento da trekking adeguato", dicono gli organizzatori. Per informazioni è possibile contattare Giorgio al numero 3420564688 oppure consultare il sito internet del Comune di Albinea.