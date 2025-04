A passeggio tra i colli e i vigneti. Al via la quinta ’Walk marathon’

Domenica 4 maggio si terrà la quinta edizione della ‘Walk marathon dei colli scandianesi’, camminata aperta a tutti sulle orme del Boiardo fra castelli, vigneti, lambrusco e Parmigiano Reggiano.

Sarà una intera giornata dedicata al cammino in cui tutti potranno trovare un percorso adatto alle proprie esigenze con sette proposte fra cui sarà possibile scegliere. Si partirà la mattina da piazza Spallanzani a Scandiano tra le 8 e le 9.30 mentre l’arrivo sarà in piazza Prampolini. Diversi saranno i punti di ristoro attivi. All’arrivo ci sarà un servizio ristorazione per i partecipanti alle camminate, per gli accompagnatori e i cittadini.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Comune di Scandiano.

m. b.