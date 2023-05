A Pesaro il protagonista è Tondelli

Domenica prossima alle 17 allo Spazio Popolare Anna Campbel, a Pesaro, l’autore Enos Rota racconta Pier Vittorio Tondelli. Alle 17 è previsto l’intervento sullo scrittore correggese, con un dibattito moderato da Giacomo Galeotti di Arcigay Agorà. Alle 19 un’apericena a cura della Cucina rEsistente Vegana dello Spazio Popolare.

Enos Rota, letterato e amico di Pier Vittorio Tondelli, racconta lo scrittore reggiano nella sua vita artistica, ma anche in quella privata. Tondelli (1955-1991) è riconosciuto come un grande scrittore italiano, con opere che sono diventare popolari perfino a livello internazionale.

Nella sua breve vita, Tondelli ha scritto romanzi e saggi originali e coraggiosi, gli stessi che hanno sfidato le censure degli anni Ottanta per i temi trattati e per il linguaggio utilizzato. Opere che hanno rappresentato una generazione e che continuano a essere rilevanti. La libreria il Catalogo di Pesaro sarà presente con i libri di Pier Vittorio. Per informazioni: tel. 339-7758409. L’evento è organizzato dal collettivo dello Spazio Popolare Anna Campbell in collaborazione con Arcigay Agorà Pesaro-Urbino e Marche Pride.