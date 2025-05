A piedi alla scoperta delle biodiversità

Oggi alle 18, con ritrovo nel parcheggio dell’oasi naturalistica di Budrio, in via Imbreto, si svolge l’iniziativa "Sostenibilità locale ed educazione all’ambiente: l’oasi di Budrio e la sua biodiversità locale". In programma una passeggiata alla scoperta della biodiversità per sensibilizzare sull’importanza della conservazione degli ecosistemi e della flora e fauna locali in concomitanza con la fase finale dei lavori di riqualificazione della stessa oasi. Un’occasione per parlare di sostenibilità, contribuendo a costruire uno sviluppo più equo.