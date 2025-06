A piedi da Scandiano a Portovenere. Il Cai celebra i centocinquant’anni

In cammino sulle orme di Spallanzani e Vallisneri. Da Scandiano domenica è partita la staffetta organizzata dalla sottosezione Cai Scandiano per celebrare i 150 anni del Cai di Reggio Emilia. Sono in programma otto giorni a piedi fino a Portovenere, lungo i sentieri della nostra storia scientifica tra natura, memoria e partecipazione. Con loro, simbolo del viaggio, una ‘Rana di Spallanzani’ che passerà di mano in mano fino al mare. "In ogni tappa – dicono dal Comune di Scandiano – incontri, spettacoli, paesaggi mozzafiato e tanti giovani coinvolti. Anche le scuole di Scandiano, come le classi della Boiardo, hanno camminato un tratto con gli escursionisti: la meraviglia sui loro volti valeva più di mille parole". Il Comune ha ringraziato il Cai Scandiano per "aver costruito un ponte tra territori, generazioni e saperi".

Dopo la partenza da piazza Spallanzani a Scandiano, primo evento nel suggestivo teatro naturale delle salse di Regnano alla presenza dell’amministrazione comunale di Viano. La sera la staffetta è arrivata a San Vitale. Seconda tappa alla Pietra di Bismantova con un raduno di per tutti gli appassionati delle diverse attività svolte dagli iscritti Cai: i giovani in arrampicata, i frequentatori delle ferrate, i bikers, gli escursionisti, i bambini con genitori e nonni. Domenica è prevista l’ultima tappa: sono coinvolte complessivamente 17 persone nel viaggio.

m. b.