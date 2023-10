A pochi giorni dal 100° compleanno si è spenta Alma Cassinadri

A soli 10 giorni dalla festa dei 100 anni (foto) è morta a Casina Alma Cassinadri ved. Rinaldi, lasciando nel dolore le figlie Irene e Vilma, i generi, il nipote Alessando e i numerosi famigliari.

Molto conosciuta a Casina per il carattere gioviale e la simpatia, Alma è stata anche protagonista di una storia di altri tempi: nel settembre 1944 è andata a cercare il cugino Afro Rinaldi a Giandeto dopo l’eccidio delle Tane, ha pulito il viso di tutti i caduti per poterli riconoscere, lasciando un secchio pieno di sangue. Tre mesi dopo fu sempre lei, insieme a Lilia Rinaldi, a prendere i buoi e il carro del padre per accompagnare Artenice Meglioli a disseppellire il figlio Dino, ’Giuda’, catturato a Le Tane, torturato e ucciso, sepolto fuori del cimitero di Pantano: la madre lo raccolse con ancora le catene ai polsi e i segni di torture, per portarlo a Casina per vie più nascoste.

Nel dopoguerra Alma lascia a casa la prima bimba Irene di quattro anni e Vilma di 6 mesi per andare a balia a Milano. "Si guadagnavano dei bei soldi, - raccontò Alma - pochi giorni dopo una grossa macchina con autista venne a prendermi insieme alla bimba piccola perché la signora voleva vederci tutte e due. Mi fece fare tutti gli esami e mi assunse subito, rimandando la bimba a casa, da nonna Ida, con il solito autista e l’istitutrice dei ragazzi più grandi, insieme a pacchi di latte in polvere, biberon, vestitini. Ogni mese mandava a casa il latte artificiale per mia figlia e altre cosette. Vestì anche me di tutto punto: con tanto di cuffia. Era una ballerina della Scala, aveva sette camerieri e tre autisti. Credevo di stare là un mese o due, stetti via 11 mesi. Quanto ho pianto! Tornata a casa consegnai il guadagno a mio nonno". I funerali di Alma Cassinadri si svolgeranno oggi alle 10-30 nella chiesa parrocchiale di Casina quindi in auto al locale cimitero. s.b.