A Pontenovo arriva il macchinario per la comunicazione emotiva

Trasforma il contatto fisico in suoni armonici, aprendo un canale di comunicazione emotiva con persone affette da demenza o gravi difficoltà relazionali. Si chiama "Crdl" ed è un dispositivo di legno dall’aspetto essenziale, adottato dal centro di accoglienza di Pontenovo. In Italia finora era stato utilizzato solo all’Università Federico II di Napoli per la formazione medica. Oggi nel silenzio delle colline sampolesi diventa strumento quotidiano di cura e di vicinanza. A introdurlo per la prima volta in Italia in ambito socio-sanitario è stata la cooperativa sociale "Il Pilastro" di San Polo, nell’ambito del progetto per la creazione di una stanza multisensoriale nel centro di Pontenovo. Il dispositivo, inserito dal "Time Magazine" tra le migliori invenzioni del 2023. Già diffuso in oltre 1.500 strutture sanitarie tra Europa, Asia e Nord America, il Crdl arriva ora anche a San Polo grazie a un investimento di circa 8mila euro, sostenuto in parte dal contributo raccolto durante la manifestazione solidale "25 ore per la pace", svoltasi a metà maggio. Il dispositivo era stato presentato anche in occasione della festa parrocchiale. "Il Crdl – spiega il direttore della cooperativa Fabrizio Bolondi – viene impiegato dal personale e dai familiari come terapia non farmacologica per condividere affetto e presenza; quando non si riescono a trovare o ad esprimere le parole giuste per sostenere la dignità e il senso di appartenenza delle persone colpite da patologie invalidanti". Quando due persone poggiano la mano sullo strumento e si sfiorano, i tocchi si trasformano in frammenti sonori che variano con l’intensità e la durata del contatto, stimolando la reciprocità e la relazione. Il gesto, semplice e naturale, produce ossitocina, definito "ormone delle coccole", capace di ridurre l’ansia e aumentare il senso di connessione, restituendo dignità a chi non può più esprimersi con le parole. Il Crdl sarà il cuore della nuova stanza multisensoriale del centro di Pontenovo, un ambiente pensato per favorire il benessere e la stimolazione sensoriale degli ospiti anziani e disabili, dove anche un tocco può tornare a essere linguaggio.

Francesca Chilloni