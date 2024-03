A Poviglio il soul di Montisano,. Perbellini e Lorenzini

Prosegue la rassegna musicale al Teatro Verdi di via Mattei, in centro a Poviglio. Stasera alle 21 il concerto (ingresso gratuito) di ’Double Soul feat. Chicco Montisano’. I musicisti Filippo Perbellini (voce e piano) e Sam Lorenzini (chitarra ed effetti) presentano una serata all’insegna della musica soul e R’n’B. Per il duo veronese, una passione che parte dalla rivisitazione delle radici sonore di canzoni di autori come Bill Withers, Donny Hathaway, Marvin Gaye, Stevie Wonder e arriva fino alle sonorità di artisti più moderni come John Legend, Gregory Porter e Jamie Cullum, con l’aggiunta del sax di Chicco Montisano ad affiancare il duo musicale (foto).

Aspettando il jazz, è possibile cenare al Teatro Verdi dalle 18,30.

• Al Fuori Orario a Taneto di Gattatico stasera alle 21 la comicità al femminile aperta pure al pubblico, che può salire sul palco ed esibirsi con la formula della Stand Up Comedy, in un tempo fra 3 e 5 minuti.

Mentre domani sera al circolo di Taneto c’è la "Notte delle mimose" con un dj set dedicato agli anni Novanta.