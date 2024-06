A Poviglio inizia ’Giramondo’. A Castelnovo tutti a tavola per la tortellata Stasera diverse proposte musicali in provincia: al Cantina Garibaldi di Puianello il Barcelona World’s Music Ensemble, al Teatro Verdi di Poviglio la rassegna "GiraMondo" con dj set e percussioni, a Castelnovo Sotto la tortellata rinviata con live music, e a Villa Segrè a Salvaterra "Notti in villa" con concerto e spettacolo di danza.