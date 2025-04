A Poviglio live del trio ’Pericopes’

Stasera alle 21 si chiude la rassegna jazz al Teatro Verdi di via Mattei a Poviglio, con il live del trio "Pericopes" con Emi Vernizzi (sax) Claudio Vignali (piano) e Ruben Bellavia (batteria) impegnati a presentare il loro ultimo lavoro discografico "Good Morning World", nella classifica "Disco dell’Anno" del TopJazz 2024.

La pubblicazione festeggia i dieci anni di tour di questo power-trio che ha ottenuto molti riconoscimenti e il cui stile si può descrivere come crossover-jazz, tra improvvisazione, sonorità post-rock, prog ed elettronica. Con otto dischi all’attivo e decine di tour in oltre quindici anni di attività artistica tra Italia, Germania, Cina, Usa, Francia, Austria, Ungheria, Olanda… il trio Pericopes sbarca oggi a Poviglio per chiudere una rassegna jazz che si è contraddistinta per ricerca e innovazione musicale.