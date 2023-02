Non si è sentito bene dopo essere uscito di casa, mentre raggiungeva il tribunale dove avrebbe dovuto sottoporsi all’interrogatorio di garanzia. Il fuori programma ha fatto irruzione durante l’udienza prevista ieri a carico di un 72enne reggiano, arrestato per una serie di rapine: secondo le risultanze della squadra mobile, ne avrebbe commesse ben sei, nel 2022, tra il Caddy’s di Baragalla e il supermercato Coop di Porta Castello. Ieri l’anziano è stato soccorso mentre veniva in tribunale, dove l’udienza a suo carico, preso atto dell’assenza, è comunque proseguita. La difesa, affidata all’avvocato Federica Furnò, ha chiesto un alleggerimento della misura cautelare.

al.cod.