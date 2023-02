A processo per 17 cardellini, viene assolto

Durante la fiera Ornitologica a Mancasale, i carabinieri forestali gli avevano sequestrato nel novembre 2019 diciassette cardellini. Non solo: era scattata la denuncia per presunte irregolarità legate alla tenuta e alla vendita di questi passeriformi apprezzati per il canto. All’esito dell’iter giudiziario, ieri l’uomo è stato processato e assolto dal gup Dario De Luca (foto) "perché il fatto non sussiste". Al 51enne di Reggio Calabria erano state ravvisate due ipotesi di reato. Secondo gli inquirenti, l’uomo esponeva in uno stand i 17 cardellini, "provenienti da allevamento e di specie ‘particolarmente protetta’ secondo la Convenzione di Berna": lui avrebbe fatto uso di anelli identificativi, apposti alle zampe, il cui uso è obbligatorio, ma che sarebbero risultati contraffatti nelle dimensioni e nella forma rispetto alle indicazioni della Federazione ornicoltori italiani. Ai piccoli nati in cattività viene infatti inserito un anello fornito dalla Foi o da altre associazioni a cui l’allevatore dev’essere iscritto. Per ogni specie è previsto un anello con un determinato diametro, affinché possa essere inserito solo entro i primi dieci giorni di vita, dopodiché risulterà impossibile a seguito della crescita della zampetta: una pratica per evitare che uccelli cacciati illecitamente siano messi in commercio. Al 51enne si contestava anche di aver violato la norma che protegge la fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi), per aver posto in vendita i cardellini. Nel gennaio 2020 la Procura aveva chiesto un decreto penale di condanna, con una multa di 9mila euro per gli anelli contraffatti e un’ammenda di 4.500 euro per il commercio degli uccelli. Il 51enne si è opposto chiedendo l’abbreviato. Davanti al gup ieri il pm ha chiesto oltre un anno di reclusione. Il legale difensore Massimo Covi ha sostenuto non si trattasse di fauna selvatica e che non vi fosse stata alterazione degli anelli.

Alessandra Codeluppi