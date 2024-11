A processo per maltrattamenti: "Nego tutto"

"Non ho mai alzato le mani". Ha negato le accuse rivolte dalla moglie e per le quali ora lui è a processo per maltrattamenti verso la donna e la figlia ora 19enne. Lui, un senegalese 64enne, difeso dall’avvocato Luisa Tosi, è stato sentito ieri nel processo davanti al tribunale collegiale. Ha detto che nel suo Paese d’origine prima di lei si era sposato con un’altra: era venuto in Italia per lavorare, ma le due donne rimaste in Africa litigavano tra loro. A detta invece della seconda moglie, una 51enne costituita parte civile attraverso l’avvocato Federica Riccò, lui aveva divorziato dalla prima coniuge perché vessava pure lei. Il 64enne ha detto di aver lavorato per 30 anni in Italia e ora di percepire una pensione di invalidità a seguito di una seria patologia cardiaca. Lui e lei, a suo dire, si erano scontrati in epoca Covid perché la donna faceva entrare in casa persone che rimanevano a lungo per fare loro le treccine, mettendo a repentaglio la sua salute già delicata. In aula il 64enne ha negato di aver mai usato la cintura con la figlia: dopo un litigio lei era scesa al piano di sotto sventolando la cinta e dicendo che il padre voleva usarla contro di lei, cosicché i vicini chiamarono i carabinieri. E ha sostenuto che fosse la madre a picchiare la figlia. Ha anche detto di aver sempre provveduto alla famiglia fino all’operazione cardiaca e che tuttora dà 200 euro al mese alla figlia.

al.cod.