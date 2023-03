"A Reggio ancora differenze di genere in ambito lavorativo e amministrativo"

"A discapito del buon momento occupazionale – commenta Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale, a margine del dibattito ’A Reggio Emilia la differenza di genere è tangibile’ – anche a Reggio a permangono diverse differenze di genere, sia in ambito lavorativo, con salari differenziali tra i diversi sessi (soprattutto in ambito dirigenziale), che in ambito amministrativo dove i ruoli di comando, con una frequenza maggiore, sono appannaggio del mondo maschile, al pari, ovviamente, della diversa rappresentanza di genere nelle cariche elettive". "È a tutti noto come alle donne competano, in misura maggiore, impegni nei lavori domestici, con un rapporto di quasi 2 a 1 rispetto agli uomini".