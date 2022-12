"A Reggio botti vietati tutto l’anno tranne la sera del 31 dicembre..."

A Reggio i botti sono vietati tutto l’anno tranne che a San Silvestro: un paradosso che Cosimo Pederzoli – esponente di Sinistra Italiana – cita ad esempio chiedendo all’amministrazione di vietare i botti sempre, a tutela degli animali. "Oltre 5mila animali muoiono per i botti di Capodanno", dice Pederzoli, dati Wwf alla mano. "Guardiamoci attorno. A Parma il nuovo regolamento di Polizia Urbana recita: "È vietato utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune". Il divieto vale tutto l’anno. A Parma sono concessi solo i giochi pirotecnici a basso rischio, come stelline, bengala, fontane, vulcani e ghirlande (categoria F1 e F2)".

C’è severità anche a Modena: "l regolamento di Polizia Urbana all’articolo 10 segnala che "è vietato far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il centro storico" . Si sottolinea – prosegue Pederzoli – che "al di fuori del suindicato Centro Storico, l’utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali".

E a Reggio? "Il Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza è in linea con quelli limitrofi con una specifica paradossale: vieta i botti tutto l’anno tranne a Capodanno (cioè quando si esplodono). Ed è l’unico regolamento di Polizia Urbana che non menziona la tutela degli animali e autorizza esplosioni a Capodanno".

"Negli anni passati – ricorda Pederzoli – abbiamo provato a richiedere ordinanze specifiche o adeguamento del regolamento, ma la critica è sempre la stessa: sono divieti insensati perché non si riesce a controllare tutto il territorio. Ragionamento che ha poco fondamento: dovremmo allora eliminare metà dei divieti stradali".

Infine ci sarebbe un altro discorso: l’ultimo report ambientale parla di una Reggio tra le più inquinate – a livello di polveri sottili – della regione. L’esplosione degli ordigni artificiali potrebbero peggiorare ancor più la situazione.

L’Amministrazione però non ha intenzione, come del resto anche negli anni scorsi, di emanare alcuna ordinanza ad hoc contro i botti per domani. La linea è quella di evitare ordinanze che poi si renderebbero "inapplicabili". Nel senso che non ci sarebbe il personale di polizia locale necessario per controllare l’ottemperanza dell’eventuale provvedimento. Si vuole evitare dunque una sorta di presa di posizione che risulterebbe meramente propagandistica. Inoltre, il municipio confida anche su una constatazione, ossìa il fatto che la tradizione dei botti di Capodanno si sia fortemente ridimensionata in città, non per provvedimenti restrittivi, ma perché in questi anni si è sensibilizzato in maniera preventiva i cittadini.

A ognuno la sua opinione su cosa sia giusto fare. C’è chi critica come Roberto Salati della Lega che è tornato suoi fuochi d’artificio in occasione dell’inaugurazione di viale Umberto, ma c’è anche chi, tra i cittadini, con una battuta dice: "Oh, dato che in piazza non ci sarà alcun evento, dateci almeno la possibilità di accendere due stelline davanti a casa...".

dan. p.