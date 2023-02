"Il problema ’Casa’ esplode nella sua drammaticità - scrive in una nota Rec (ReggioEmiliaInComune), intervento sul dibattito aperto in questi giorni sulla difficoltà di trovare a Reggio un’abitazione in affitto -. Domanda ed offerta non si incontrano più e il capitalismo finanziario della rendita speculativa spadroneggia anche a Reggio. Parla bene l’assessore de Franco, individua con lucidità i problemi derivati dal depotenziamento del settore immobiliare pubblico, e con altrettanta mira sottolinea come i privati, scegliendo di abbandonare l’affitto tradizionale, diventando affittacamere, creano un grave malfunzionamento in città".

"Eppure - prosegue la nota di Rec - tralascia un dettaglio, l’assessore alla casa e alle politiche abitative, e cioè che storicamente è la politica che ha il compito di intervenire, con precise scelte e decise azioni di governo, per raddrizzare le dinamiche di mercato e riportare la città in equilibrio. Una politica che abdica il suo ruolo pubblico e sociale, di essere garante – anche attraverso la mediazione - dei diritti di tutti gli attori e abitanti della città, è un orpello inutile al servizio solo degli interessi privati".

"È ora di interventi coraggiosi, a Reggio e nel Paese. Invitiamo perciò la cittadinanza al convegno del 17 febbraio organizzato dall’assemblea cittadina che si è mobilitata sul tema del diritto all’abitare, per ragionare tutte e tutti insieme su come sia necessario ora cominciare a prenderci cura della nostra città, colpita - conclude ReggioEmiliaInComune - da malagestione ed esagerati appetiti di speculatori privati".