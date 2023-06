A Reggiolo e Bagnolo sarà stop alle ambulanze?

C’è preoccupazione per i nuovi scenari dell’Emergenza-urgenza. Per cercare di contenere i costi, i vertici della sanità locale intendono non solo procedere alla limitazione del numero di automediche sul territorio, ma hanno in mente un calo dei servizi.

Nella Bassa dovrebbero essere eliminati i servizi notturni alla Croce rossa di Reggiolo e di Bagnolo, oltre che alla Croce verde di Albinea. Le associazioni interessate, ma anche molti cittadini delle zone in questione, si stanno mobilitando per protestare, chiedendo un passo indietro. A Reggiolo e a Bagnolo, infatti, i servizi di emergenza con ambulanze della Croce rossa verrebbero interrotti dalle 20 alle 8 del giorno successivo. E’ vero che le statistiche evidenziano un numero limitato di interventi notturni.

Ma se Bagnolo è comunque ben servita dalla Cri di Correggio e si trova a pochissimi chilometri da Reggio, a Reggiolo si troverebbe "scoperta" una zona di confine, tra Reggiolo, Rolo, San Girolamo di Guastalla, Villarotta, Casoni di Luzzara… "E poi – aggiunge il presidente Cri reggiolese, Christopher Bonifazi – non dimentichiamo la copertura del servizio sull’Autobrennero, oltre alle richieste di intervento che arrivano dalle confinanti zone modenese e mantovana".

La mobilitazione a Reggiolo è già iniziata, con cittadini e associazioni – e si spera anche la locale amministrazione comunale – pronti alla protesta per non perdere un servizio diretto sul territorio, che si avvale di alcuni operatori dipendenti, ma soprattutto di 114 soci volontari, di cui 34 nuovi iscritti dal 2021, in gran parte molto giovani. Cancellando i servizi serali e notturni – con ambulanze di Fabbrico, Novellara e Guastalla a sostituire quelle di Reggiolo – si rischia pure di perdere gran parte dei volontari, i quali si occupano di questa attività.

Inoltre, da luglio dovrebbero essere accorpate le automediche di Guastalla e Correggio, con base di partenza alla sede Cri di Novellara. Soluzione che non sembra gradita ai vertici della Croce azzurra di Poviglio, che da tempo gestisce l’attività di giorno dell’automedica, con base all’ospedale di Guastalla. La gestione diurna e notturna potrebbe passare alla Cri di Novellara, ma fornendo alla zona di Poviglio-Brescello-Boretto il servizio di primo soccorso con infermiere, visto che l’automedica sarebbe più orientata a operare nella zona est della Bassa, chiaramente più distante rispetto all’area al confine con Parma.

Antonio Lecci