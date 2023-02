Un’ottantina di norcini alla gara del cicciolo alla festa "Per non perdere il sapore, domenica a Reggiolo, con concorrenti da varie province. Per i paioli con fuoco a gas ha vinto Silvano Ori di San Martino in Rio, seguito da Romano Veroni di Rio Saliceto e dal correggese Luca Ferrari di Mandrio. Per la cottura a legna ha vinto Barbara Nordera, reggiolese di Brugneto, seguita da Albino Cattini e Sauro Marastoni, entrambi di Scandiano. Gli "Amici di sempre" di Cesena hanno vinto per l’innovazione, con un cicciolo al limone. Ai "Nimai ad Rasol" il premio del gruppo giovani.