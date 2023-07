A Reggiolo la lunga notte della disco

Al parco dei Salici di Reggiolo torna "La lunga notte della disco", con tre serate di musica da ballare. Si comincia stasera con il concerto degli 88 Decibel, una live show band che propone al pubblico un vasto repertorio di brani dance. Domani tocca al dj set di Luca Verbeni, per un evento a cura di Radio Stella. Mentre domenica a far ballare il pubblico ci penserà dj Marquito, oltre alle danze latine con Mas Guaguanco, Go Latino, il Gruppo Habanera di Moglia e la scuola Havana. Tre serate di divertimento e dancemusic con ingresso gratuito nel verde del parco dei Salici tra dj, musica dal vivo e spazi gastronomici e ristoro.