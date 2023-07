A Reggiolo la lunga notte della disco Concerto dei Dejablue a Sant’Ilario

Diversi gli appuntamenti di stasera nel Reggiano. A Sant’Ilario prosegue la festa del Pd al parco San Rocco, con animazioni varie e il concerto dei Dejablue (foto). A Guastalla si comincia presto, all’alba, con un concerto al lido Po alle 5,48 con il suono dell’hand-pan con Gabriele Pollina. Sempre a Guastalla, in serata, prosegue la sagra a San Girolamo, nell’area sportivo ricreativa, con giochi per bambini e il concerto alle 21,30 del Folk Papas Acoustic Songs, mentre domani sera musica dal vivo con i Rusty Boop, impegnati in un repertorio di rock’n’roll anni Settanta. All’ex chiesa di San Francesco, nel centro storico guastallese, si può visitare la mostra "Extra corporea" dedicata all’immaginario corporeo nelle opere di Arnaldo Negri, Carla Massimetti, Grazia Salierno. A Reggiolo spazio alla musica al parco dei Salici con "La lunga notte della disco", che vede protagonista dj Marquito con le danze animate da Mas Guaguanco, Go Latino, gruppo Habanera e dalla scuola Havana. A Gualtieri oggi si svolge l’iniziativa "Un Borgo da scoprire. Passeggiando nella città dei Bentivoglio", con visita guidata dalle 9,30 in piazza IV Novembre. Visite in autonomia alla Casa museo Ligabue, Casa museo Bruno Rovesti, spazio espositivo Burani, Arte in Bottega, Acetaia Il Caslen. Pro loco: 335-6955053.