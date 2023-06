A Reggiolo si canta con Paolo Belli A Villa Levi ci sono gli Spingi Gonzales

Stasera alla festa della birra di Reggiolo è in programma il tributo a Zucchero Fornaciari con il gruppo "Oi&B", che ripercorre la straordinaria carriera del bluesman di Roncocesi. Ospite della serata Paolo Belli (nella foto, già in scena al concerto-celebrazione dei 60 anni di Nomadi, due settimane fa a Novellara), impegnato nei suoi celebri "Dr Jazz e Mister Funk", "Sotto questo sole" e "Signorina Mambo". A Gualtieri prosegue la festa del Pozzo in piazza Bentivoglio. A Rolo la sagra dei patroni con una serata musicale. In piazza Roma a Campagnola la fiera del paese: oggi mercatino, alle 18,30 spettacolo di danza, alle 21 la commedia "Amur e bicicleti" della Palanca Sbusa di Gualtieri. Ad Albinea prosegue la festa del Lambrusco. A San Polo gli eventi della festa storica "Rievocandum". A Villa Levi a Reggio, in via Rosselli, prosegue "Birrette in villa" con degustazioni e alle 22 il concerto degli Spingi Gonzales. Al Mauriziano, in via Pasteur a Reggio, dalle 16 i "Tè danzanti in Villa" con danze country inglesi al parco.

a.le.