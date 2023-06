A Reggiolo si torna negli anni ’80 Sul palco ci sarà anche Jo Squillo

Entra nel vivo la festa della Birra al parco dei Salici a Reggiolo, dove stasera è in programma la musica anni Settanta e Ottanta con lo staff di Radio Stella, con i dj Luca Verbeni e Diego Ferrari, con la partecipazione di Jo Squillo (nella foto). Alla festa Riomania, al parco pubblico di Rio Saliceto, stasera il concerto dei Bombon3ra, domani sera il tributo a Vasco con "Nonsiamomicagliamericani". Da stasera a lunedì in centro a Gualtieri la Festa del Pozzo con dj set, danze, concerti, gastronomia. A Correggio la festa di Casa Spartaco al parco di via Manzotti all’Espansione sud: stasera il live di Moniè, Papa Fral, Puritano e Brusco, oltre a dj set.

Ad Albinea sagra del lambrusco: oggi alle 18 visita all’acetaia di villa Tarabini, dalle 19 degustazioni in piazza, sport, artigianato, musica con la banda locale, alle 21 concerto al parco dei Frassini. A Rolo stasera in centro la sagra dei patroni del paese con dj set e il Planet Party. Da domani a lunedì la fiera a Campagnola con gastronomia, spettacoli, luna park, mercato straordinario.