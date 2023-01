A Reggiolo storie di comici ebrei nei lager I miti greci raccontati al San Prospero

Oggi alle 16 al teatro San Prospero di via Guidelli va in scena "Mitomani. La vera storia dei miti greci", una divertente rappresentazione con Mauro Incerti e Andrea Zanni, la partecipazione di Silvia Stecco, Elisa Ferroni, Monica Dell’Eva e le musiche di Omar Rizzi. Gli dei, Mauro e Andrea, scendono dall’Olimpo con tre Ninfee per fornire la reale versione di miti e leggende dell’Antica Grecia. Uno spettacolo nuovo, fresco, con una scrittura intelligente e innovativa.

All’auditorium Fellini di Reggiolo oggi alle 17 c’è "Morire dal ridere: storie di comici ebrei nei campi di concentramento" con Andrea Migliorini e Jacopo Sgarzi. Lo spettacolo è tratto dalle vere storie dei comici di Berlino negli anni Trenta, sempre più asfittica per gli ebrei, deportati nel campo di Westerbork. Il lager è gestito da un caporale impresario che utilizza la propria influenza per creare nel campo un cabaret personale, che presto diventa un polo di attrazione. Per i comici significa andare in scena distrutti dai lavori forzati o dalle malattie. Non fare ridere equivale a una condanna. Al teatro Valli oggi alle 15,30 la replica de "Il Tamerlano ovvero la morte di Bajazet", tragedia in tre atti (musica di Antonio Vivaldi) con Bruno Taddia, Filippo Minaccia, Delphine Galou, Marie Lys, Federico Fiorio. Al bocciodromo di Canolo di Correggio alle 21 una divertente commedia di Artemisia Teater.