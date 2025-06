A Reggiolo sulle note dei Queen. Festa del Pozzo, il gran finale

La festa della birra di Reggiolo, al parco dei Salici, stasera ha in serbo il concerto dei Queen Mania con la voce di Michele Luppi, con l’esibizione di una delle più autorevoli tribute band dei Queen a livello europeo. La voce di Michele è accompagnata da Fabrizio Palermo al basso, Tiziano Giampietri alla chitarra, Simone Fortuna alla batteria. Si tratta di musicisti che vantano importanti collaborazioni con artisti di fama.

Domani sera un tributo a Max Pezzali e 883, mentre mercoledì torna l’atteso appuntamento col Ruttosound. Nella vicina Rolo volge al termine la sagra dei Santi Patroni: oggi alle 19 la messa nella chiesa parrocchiale in onore di Santa Vincenza, alle 21 al parco Resti-Ferrari è invece in programma il concerto del corpo filarmonico Puccini e del gruppo Centouno di Fabbrico. Aperti il servizio bar-ristoro e una mostra di foto storiche del paese.

Stasera alle 19.30 negli spazi dell’Sd Factory, in via Brigata Reggio in città, va in scena ’Mediterraneo Invisibile’ del gruppo ‘Pè No Chao’, attivo nell’educazione di strada a Recife, in Brasile. Attraverso danze, musiche afro-brasiliane, ritmi pemambucani, si rivela come mari e oceani non siano solo ostacoli, ma anche spazi di identità.

A Gualtieri stasera chiude la quarantesima edizione della Festa del Pozzo, in piazza Bentivoglio: alle 21 ballo liscio con Chris & Mony Band, con ingresso libero. Alle 18 alla biblioteca Santa Croce di via Adua a Reggio Emilia un nuovo incontro sul tema delle truffe con consigli pratici sull’organizzazione della vacanza e buone regole per chi resta in città durante il periodo estivo, per evitare sgradite sorprese, organizzato in collaborazione con Federconsumatori, con ingresso libero. Per informazioni: tel. 0522-433171 (info@federconsumatori.re.it).

Antonio Lecci