A Riccione splende il sorriso del Lenz. Uno 0-3 che consolida la zona play-off

UNITED RICCIONE 0 LENTIGIONE 3

UNITED RICCIONE (3-5-2): Andreoli; Locanto (18’ st Kokeri), D’Angelo (26’ st Dulemata), Palumbo (46’ pt Viotti), Fontana, Bartoli, Egharevba, Caputo (1’ st Messina), Paoloni (30’ st Piroso), Pollini, Marrone. A disp.: Cicero, Bovegno, Greco, Monaco. All.: Borioni.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo (18 ’st Maggioli); Cavacchioli, Pari, Battistello (7’ st Babbi), Alessandrini (18’ st Bonetti); Nappo, Nanni (36’ st Manco); Pastore (24’ st De Marco). A disp.: Delti, Manco, Grammatica, Grieco. All. Cassani.

Arbitro: Marco Pascali di Pistoia (Camarda e Rallo).

Reti: pt 43’ Lombardi; 10’ st Cavacchioli, 16’ st Nanni.

Note: ammoniti Pari, Pollini, Kokeri. Recuperi 1’+5’.

Pronto riscatto del Lentigione che vince nettamente sul terreno dello United Riccione con un 3 a 0 che non ammette repliche. Delle prime cinque vincono in quattro, con il solo Tau Altopascio a divedere la posta con la Cittadella.

I reggiani tornano a chiudere la porta agli avversari dopo tre mesi: l’ultimo zero al passivo risaliva infatti a ben undici giornate fa quando il Lenz aveva una delle migliori difese del torneo.

A Riccione partono forte gli ospiti con il primo tiro di Nanni sotto porta al 3’ fermato bene da Andreoli. I primi venti minuti sono a senso unico con diverse occasioni per il Lentigione: al 16’ Nanni dalla bandierina mette in mezzo, Lombardi colpisce il palo e Gobbo la traversa nella stessa azione.

Al 26’ ancora Lombardi, tutto solo, spara alto dagli sviluppi di un corner. Il meritato vantaggio arriva al 43’ con la terza chance per il numero 17: ancora un calcio d’angolo, palla in mezzo e Lombardi che sbuca alle spalle di tutti e con il piattone insacca in porta.

Nella ripresa il cliché non cambia e il raddoppio arriva al 10’. Imbucata di Nanni per Babbi, appena entrato, con il centravanti che spara su Andreoli: sulla ribattuta, Cavacchioli va deciso e gonfia la rete per il suo primo gol in maglia Lentigione.

Il Riccione non reagisce, anzi demorde e sei minuti più tardi subisce la terza rete; stavolta è Nanni a mettere sul primo palo il tiro che chiude il match.

La restante mezz’ora di gara è di completa gestione del Lenz che allunga nuovamente sull’Imolese e consolida la zona play-off. Domenica all’Immergas Stadium arriverà il Tau Altopascio per un’altra attesissima sfida di alta classifica.