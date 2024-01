A Rio gli incontri con i giovani dopo l’ordinanza

Tra le iniziative contro bullismo e disagio giovanile figura anche un incontro, giovedì 25 gennaio alle 20,30, alla sala Osteriola del centro Biagini di Rio Saliceto. Un appuntamento rivolto a genitori, docenti e cittadini, nell’ambito del progetto "Fuori dall’isola" per contrastare il disagio e l’isolamento sociale, con azioni in cui lo strumento del tavolo da gioco è utilizzato per sviluppare le competenze sociali, soprattutto dei giovani. L’incontro di giovedì sera prevede l’intervento di Giulia Ferretti (coordinatrice progetti ritiro sociale) e di Arianna Rivi (pedagogista). Proprio a Rio Saliceto, nelle scorse settimane, il sindaco Lucio Malavasi ha emesso ordinanze per chiudere al pubblico i parchi del paese, proprio per evitare assembramenti che di recente hanno favorito atti vandalici, danneggiamenti e pure furti e molestie.

"Ma le ordinanze da sole non servono a molto – aggiunge il sindaco riese – in quanto occorre pure un coinvolgimento di tutta la cittadinanza e la massima attenzione delle istituzioni. La giunta comunale di Rio Saliceto sta pensando a iniziative autopromosse, anche con l’ausilio delle associazioni, per offrire qualche momento in più di socialità. Abbiamo in calendario incontri proprio per fronteggiare questo fenomeno negativo che coinvolge soprattutto i giovani. Allo stato attuale possiamo dire che l’ordinanza per i parchi pubblici sembra aver funzionato, visto che in quelle zone non abbiamo registrato finora episodi o fenomeni di degrado. Ma stiamo adottando ulteriori provvedimenti su illuminazione e potenziamento della videosorveglianza. Purtroppo le risorse economiche sono limitate. Anche noi, come piccoli Comuni, vorremmo essere destinatari di ulteriori fondi per la sicurezza. Vorremmo che la nostra voce venisse ascoltata".