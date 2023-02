A Rio Saliceto i dubbi esistenziali e i controsensi di Barbara Foria

Diversi gli appuntamenti di stasera nei teatri reggiani.

Al Comunale di Rio Saliceto alle 21 è di scena Barbara Foria con "Volevo nascere scema per non andare in guerra". Barbara Foria propone i dubbi esistenziali e i controsensi surreali che sorprendono una donna arrivata a quella che Dante chiamava "metà del cammino" e che le fanno desiderare di rinascere in una prossima vita con un atteggiamento più spensierato verso la realtà. Insomma… il segreto della felicità è quello di rinascere scema? Al teatro San Prospero a Reggio stasera alle 21 e domani alle 17 e 19,30 va in scena "Serata Omicidio" con Giuseppe Sorgi, con Emanuela D’Antoni, Sarah Guandalini, Elena Mazza, Alessandra Pagnotta, Micol Pavoncello.

Al Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio stasera alle 21 e domani alle 17 c’è "Oreste. Quando i morti uccidono i vivi" di Francesco Niccolini, con Claudio Casadio e regia di Giuseppe Marini. Si narra di Oreste, internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola: da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro... Al teatro Ariosto di Reggio stasera alle 20,30 e domani alle 15,30 va in scena "Balasso fa Ruzante" di Natalino Balasso, regia di Marta Dalla Via.

Al teatro di Casalgrande alle 21 "Ti pedino da vicino", regia di Sebastiano Privitera, con William Incerti, Sarah Contiero, Barbara Malatrasi, Marina Luce Di Stefano, Domenico Campanile, Mauro Camorani. Oggi alle 19 al teatro di Guastalla va in scena "Antigona" di Sofocle e Jean Anouille, per la regia di Simona Popova, con la partecipazione di Katerina Lipovska.

a.le.