A Rio Saliceto per conoscere il ’Dizionario Balasso’

Al teatro di Rio Saliceto, stasera alle 21, un grande libro al centro del palcoscenico, pieno di parole in cerca di definizione. E’ lo spettacolo "Dizionario Balasso" con Natalino Balasso a improvvisare monologhi a partire dalla definizione scelta di volta in volta. Il Dizionario Balasso è un corollario al precedente monologo, Velodimaya, sulla nostra comprensione del mondo. Ciò che governa questo nuovo monologo è la parola "definizione", questo termine sarà disinnescato e raccontato perché la definizione è ciò che ci fa vedere il mondo in maniera distorta, che ci fa credere che la Verità sia una sentenza "definitiva". La parola porta già nel suo corpo la menzogna perché ogni significato ha confidenza col suo contrario. Al teatro di Correggio, stasera alle 21, è in programma "Le nostre anime di notte" nell’adattamento di Emanuele Aldrovandi, interpretato da Lella Costa e Elia Schilton, con la regia di Serena Sinigaglia. Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta spiazzante: faticando ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme…

a.le.