A Riomania un inizio Explosion

Al via la prima importante festa reggiana della birra della nuova stagione estiva. E’ quella che si svolge a Rio Saliceto, al parco pubblico del paese, denominata Riomania, che negli anni ha raccolto diverse centinaia di migliaia di euro destinate a scopo benefico.

Nel 2022 sono stati raccolti e destinati in solidarietà quasi 48 mila euro e anche nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, si era riusciti a raccogliere in beneficenza una somma di quasi 20 mila euro.

Negli anni precedenti si erano superati i 70 mila, pure quelli destinati a opere di bene.

Gli spettacoli iniziano stasera con il concerto degli Explosion, con un repertorio dance molto vivace. Domani il live di Piaggio Soul Combination & Diane, sabato sera gli Spingi Gonzales, domenica il tributo a Sting e ai Police con "All This Time", lunedì 12 giugno l’atteso concerto dei Gemelli Diversi, martedì il tributo ai Beatles dei "The Beatbox", mercoledì sera toccherà a un un altro live molto atteso, quello dei Sonohra, mentre giovedì è in programma il live de "Il Pagante". Venerdì 16 i ritmi della Bombonera, mentre sabato 17 si ascolteranno i successi dei "Nonsiamomicagliamericani", impegnati in un tributo a Vasco Rossi. Attivi i vari stand della ristorazione, oltre ad animazioni per un pubblico di tutte le età, grazie ai volontari dell’associazione Riomania, che vanta numerosi giovani.

a.le.