A ritmo di Dinamico Festival Si parte con il Cinematografo

Torna, da domani al 24 settembre, Dinamico con la sua la 13ª edizione: il festival di circo contemporaneo, musica e teatro di strada, che si tiene dal 2010 nei parchi di Reggio. Sarà un’edizione ricca e con un ritmo un po’ diverso dal solito, che proporrà, oltre ai classici quattro giorni di festival al Parco del Popolo, diversi appuntamenti in vari luoghi della città, fino a fine settembre. Si parte appunto domani ai Chiostri della Ghiara con il Cinematografo – in collaborazione con Reggio Film Festival e Circo Paniko – per raccontare la storia ventennale di un circo indipendente tra immagini e musica dal vivo. Il Cinematografo continuerà poi il 13 settembre coi documentari sugli artisti Claudio Stellato e Julien Voghel e la partecipazione diretta del regista Filip Jacobson. Si entra nel vivo del festival al Parco del Popolo, dal 7 al 10 settembre, con quattro giorni pieni di magia, con compagnie provenienti da tutta Europa e tre punti spettacolo (due tende e un’arena esterna). Arriveranno, tra gli altri, la compagnia Rasposo dalla Francia, l’immancabile Circo Paniko, il piccolo teatro di Nadia Addis. Torna anche il progetto In-forma-breve, degli artisti della scuola Flic. Non mancheranno i laboratori per bambini e ragazzi, lo storico Luna park di legno, e la musica dal vivo, dall’ora dell’aperitivo fino a sera. Il 16 e 17 settembre alle 21 Dinamico farà tappa alla Fonderia Aterballetto, durante la Festa della Danza, con il dittico Instante di Juan Ignacio Tula e Lontano di Marica Marinoni. Gli ultimi appuntamenti saranno il 23 e 24 settembre con il consueto ponte tra i Festival Dinamico e Aperto, in collaborazione con I Teatri: biglietti su www.dinamicofestival.it