A Rivalta è tempo di Gran Galà

C’è il Gran Galà sotto le Stelle tra gli eventi principali di stasera della rassegna "Restate" a Reggio. Al parco Le Ginestre, a Rivalta, alle 18,15 passeggiata tra storia, natura e benessere, dalle 19 cena a base di tortelli a cura di Insieme per Rivalta, oltre alla presentazione del libro "Avventure davvero fantastiche" di Stefano e Alice Meglioraldi. Alle 21,30 lo spettacolo "Le disavventure di Fagiolino" con i Burattini di Mattia, con la serata che si conclude con un concerto d’arpa proposto da Agatha Bocedi dal titolo "Risveglio", con ingresso libero. Al centro sociale Villaggio Stranieri di via don Sturzo dalle 21 musica dal vivo. Alle 21 è in programma una passeggiata alla scoperta del parco e degli edifici dell’ex Ospedale psichiatrico San Lazzaro, in via Amendola 2 a Reggio, con ritrovo all’ingresso principale della struttura. La visita termina nel cortile del Museo di Storia della Psichiatria.Prenotazioni: tel. 0522-456816.