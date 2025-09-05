A Roberto Pellegrini il premio ‘Farri’ di fotografia

È Roberto Pellegrini – con il progetto "Pieni & vuoti", esplorazione visiva sul rapporto tra presenza e assenza nei luoghi della cultura, condotta con sensibilità poetica – il vincitore assoluto del Premio nazionale di fotografia "Stanislao Farri". Lo ha comunicato il Comune di Bibbiano nel confermare l’esito finale della prima edizione dell’evento promosso nell’ambito del progetto "Bibbiano per Stanislao Farri", ideato e curato da Enzo Crispino con l’obiettivo di onorare la memoria e l’eredità artistica del noto fotografo emiliano.

Il Premio della giuria è andato a Marcello Francone, autore di "Io. L’arte", un lavoro che intreccia identità personale e patrimonio artistico, dando vita a un racconto fotografico di grande forza espressiva. Per la sezione Under 25 primo posto per Giovanni Giordano, 18 anni, per il progetto "Historia. La memoria come bene culturale", che si è distinto per maturità artistica e consapevolezza nell’uso del linguaggio fotografico come veicolo di narrazione storica. Menzione d’onore per i giovani a Rebecca Carrozzo, con "Memorie dal sottosuolo", un’opera che affronta con profondità e suggestione il tema della stratificazione temporale nella materia culturale.

I progetti vincitori delle sezioni Open e Under 25 saranno presentati in una mostra allo Spazio Arte Spallanzani a Barco di Bibbiano, dal 15 novembre al 7 dicembre 2025. Poiché quattro autori si sono classificati ex aequo al secondo posto, la giuria ha deciso di istituire un Premio della Giuria, assegnato all’autore con il maggior numero di preferenze dei giurati. Per Pellegrini e Francone sono previsti anche un soggiorno al B&B Corte Bebbi e una cena di benvenuto all’Osteria della Capra, alla quale parteciperà anche Giovanni Giordano, vincitore della sezione Under 25.