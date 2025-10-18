A Rolo, seconda rata alle stelle. L’opposizione: "Fino al +77%"

"Registriamo aumenti delle bollette anche fino al 77% rispetto ai costi addebitati a giugno. Un incremento di tale portata non può essere considerato fisiologico né giustificato dall’andamento generale dei costi". Scoppia la polemica anche a Rolo, dove il gruppo consiliare Rolo Attiva contesta gli incrementi degli importi dell’ex Tari, ora Tcp.

"Crediamo – dicono i consiglieri guidati dal capogruppo Giorgio Contini (foto) – che questo sia il risultato di una gestione economico-finanziaria da parte di Iren che continua a presentare margini di opacità e scarsa trasparenza. La società opera da anni in una posizione di privilegio, ereditata dal passato di ex municipalizzata e rafforzata dalla partecipazione diretta dei Comuni nella sua compagine societaria. Ci appare una situazione che genera un potenziale conflitto di interessi e limita la reale capacità di controllo da parte di istituzioni e cittadini. Da aggiungere come il gestore continua a operare in regime di proroga, con l’appalto scaduto da anni e senza che le autorità competenti abbiano ancora provveduto a indire un nuovo bando di gara, in palese contraddizione con i principi di concorrenza e trasparenza che dovrebbero regolare l’affidamento di un servizio pubblico essenziale. Riteniamo inaccettabile che aumenti di tale entità vengano applicati senza un adeguato confronto pubblico, senza la piena trasparenza sui criteri di calcolo e senza una verifica dell’efficienza del servizio. È indispensabile che il Comune eserciti un controllo più rigoroso e che i cittadini siano messi in condizione di comprendere come vengono formate le tariffe e in che modo vengono utilizzate le risorse raccolte. Il principio del servizio pubblico deve tornare a prevalere sull’interesse economico del gestore, restituendo ai cittadini il diritto a chiarezza, equità e sostenibilità delle tariffe".

Già nei mesi scorsi Rolo Attiva aveva segnalato come l’uscita di alcune importanti aziende del paese dal sistema di raccolta rifiuti comunale, scegliendo una soluzione esterna e autonoma, avrebbe rischiato di fare aumentare i costi per gli utenti "tradizionali", visto che i costi di raccolta e gestione sarebbero rimasti invariati, ma suddividi tra un numero inferiore di utenti.

a.le.