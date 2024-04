A Roma per centrare il primo successo

Trasferta capitolina per il Circolo Tennis Reggio nella terza giornata della Serie A di padel. Alle 11, la formazione cittadina allenata dal maestro Tubertini fa visita al Villa Pamphili, andando a caccia del primo successo in categoria: consce che la salvezza sarà da giocarsi ai playout, Teggi e compagne vogliono centrare i primi risultati positivi, dopo le nette sconfitte rimediate per mano di Bolasport e Aniene. Posticipo domenicale, invece, per la Serie B maschile del circolo di via Victor Hugo: alle 11 di domani, infatti, Benassi&C. saranno ospiti del CT Maggioni a San Benedetto del Tronto, nella sfida che vede di fronte due squadre ancora ferme al palo che proveranno a invertire la rotta.