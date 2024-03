A Roncolo nasce la casa della musica

Si chiama "Casa della Musica", ed ospiterà le aule per i corsi di musica del Cepam al primo piano e, al piano terra, la sala prove dell’Orchestra giovanile di Quattro Castella "Futuro in Musica". Il nuovo centro culturale dedicato alle sette note si trova in via Lanzi a Roncolo, presso il parco delle Stelle dove tra l’altro si trovano un parco giochi, una pista da basket e calcetto, e un’arena spettacoli. Si tratta di un edificio che negli anni passati aveva ospitato, tra l’altro, anche la scuola elementare della frazione e la sede dell’associazione "Roncolo Insieme", che da 20 anni organizza eventi rivolti a tutte le fasce di età. L’immobile è stato ristrutturato dall’amministrazione comunale con una spesa di circa 80mila euro, grazie ad un finanziamento di oltre 50mila euro della Regione Emilia Romagna nell’ambito della legge 14/2008 (Sostegno alle attività giovanili). Verrà inaugurato sabato 16 marzo alle ore 16. Proprio i musicisti del Cepam e dell’Orchestra giovanile daranno vita al concerto inaugurale sabato nell’attiguo parco. Dalle 16.15 sul palco saliranno The Amp (Francesco Frabetti voce e chitarra, Leonardo Denti al basso e Alberto Piccinini alla batteria), Rek (Olimpia Reverberi alla batteria, Igor Kuimov al basso e Ivan Kuimov alla chitarra) e l’Orchestra giovanile di Quattro Castella diretta dal maestro Davide Castellari. Prima del concerto ci sarà il taglio del nastro alla presenza del sindaco Alberto Olmi e della sua giunta, del consigliere regionale Federico Amico (ex presidente Arci), dei referenti di Cepam Letizia Zaniboni e Sara Fontana e di "Futuro in Musica" Jessica Iori e Donatella Romei, oltre a componenti di "Roncolo Insieme" a simboleggiare un passaggio di consegna generazionale tra chi per anni ha preservato e curato un luogo affinché rimanesse patrimonio di tutta la comunità roncolese. L’intervento di riqualificazione è stato preceduto nel 2021 da un percorso di coprogettazione che ha coinvolto gli operatori dell’Informagiovani, dell’orchestra e del Cepam. Le opere hanno riguardato la messa a norma dell’impianto elettrico, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e dei servizi igienici al primo piano, la sostituzione di parte dei serramenti esterni ed interni e dell’impianto di illuminazione, la manutenzione straordinaria della scala esterna, il rifacimento e il tinteggio degli intonachi e l’installazione di pannelli fonoassorbenti.