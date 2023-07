A Roncolo riparte il mercatino dell’antiquariato A Guastalla il documentario dedicato a Ghirri

Stasera torna il mercatino serale dell’antiquariato a Roncolo di Quattro Castella, tra antiquariato, oggettistica e collezionismo, dalle 20 alle 24. L’iniziativa – tutti i mercoledì sera – viene promossa dal Consorzio operatori mercati di Reggio.

A Reggiolo volge al termine la fiera di luglio: stasera alle 21 la "Tombola ignorante", aperta a tutti, oltre all’osservazione del sole e della luna con Alberto Ligabue. Al centro sociale Vasca di Corbelli a Reggio dalle 20 "Aperitivi in Vasca" tra musica e gnocco fritto, con Marco Casarini in consolle con musica per tutti i gusti. Sempre stasera, alle 21,30 nel cortile delle scuole di via Costa in centro a Guastalla, viene proiettato il documentario "Infinito. L’universo di Luigi Ghirri", alla presenza del regista Matteo Parisini. Mentre alla festa della birra a Poviglio, in via Zappellazzo, stasera un concerto tributo ai Pink Floyd.