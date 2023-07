A Sabar la gestione del cimitero

Condizioni di degrado con scarsa manutenzione e tombe in parte coperte dalla vegetazione. Situazione a cui si aggiungono pure lapidi crollate e uno stato generale di incuria. Le segnalazioni arrivano da numerosi cittadini per quanto riguarda i cimiteri guastallesi. Ma i problemi dovrebbero essere risolti a breve scadenza. Nelle scorse settimane, infatti, il Comune ha approvato l’affidamento della gestione dei cimiteri guastallesi alla società Sabar, che già si occupa delle simili strutture negli altri sette Comuni della Bassa. Ma al momento non è possibile intervenire in quanto l’avvio ufficiale dell’attività è fissato per l’1 agosto.

"Dobbiamo attendere i tempi previsti per l’avvio dell’affidamento approvato in consiglio comunale, con l’avviso che resta pubblicato 60 giorni sull’albo pretorio. Solo il 31 luglio potremo firmare la convenzione – spiega il direttore generale di Sabar, Marco Boselli – per poi gestire le attività nei cimiteri dal giorno successivo e fino al 31 dicembre 2040. Abbiamo effettuato i sopralluoghi nei cimiteri guastallesi, insieme ai tecnici del Comune, per verificare da subito gli interventi prioritari da eseguire non appena l’accordo sarà effettivamente operativo".

Già in passato ci sono state proteste per le condizioni di manutenzione di cimiteri. Il Comune di Guastalla era rimasto finora l’unico a gestire in modo autonomo i propri cimiteri, mentre nel resto del distretto da tempo il servizio è affidato alla società Sabar.

Antonio Lecci