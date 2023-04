A San Giorgio piace la musica

Ha preso il via la tradizionale sagra di San Giorgio, a Guastalla, tra cucina e musica, allestita nel parchetto pubblico del quartiere dedicato al santo patrono, in viale Cappuccini. Ieri sera la manifestazione ha preso il via con la Brown Sugar Band, per un tributo musicale a Zucchero. Stasera sul palco della sagra di San Giorgio suonano i Postalmarket, domani è in programma un tributo ai Pink Floyd con "The Wall Project". Lunedì tocca a Le Cotiche. Si prosegue la serata del 25 aprile con la musica della Cobaya Party Band, sabato 29 il concerto delle Onde Sonore, domenica 30 aprile la musica del Corpo filarmonico Primavera.