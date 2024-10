A San Pellegrino è già Halloween con ’Dolcetto o libretto?’

Al via degli eventi per bambini e famiglie nelle biblioteche comunali di Reggio in vista della festa di Halloween.

Si comincia oggi pomeriggio alle 16,45 dalla biblioteca San Pellegrino-Gerra con il laboratorio "Dolcetto o libretto?" (prenotazione: tel. 0522-585616).

Alla biblioteca Panizzi l’appuntamento è il 28 ottobre alle 16,30 con le letture a cura dei volontari NatiperLeggere (da 5 anni), mentre il 29 ottobre alle 16,45 i volontari dello Spazio Culturale Orologio leggeranno delle "Storie da paura".

Sempre il 29 ottobre alle 16.45, la biblioteca San Pellegrino-Gerra ospiterà delle letture del terrore con laboratorio in occasione di "Happy Monster! Halloween da paura in biblioteca", mentre alle 20 i gruppi di lettura Contromano e Galline Volanti narreranno racconti da brivido e forniranno consigli di lettura terrificanti.

Si prosegue il 30 ottobre alle 16 alla alla biblioteca Rosta Nuova con "Una biblioteca da paura" a cura di Lidia e Daniela, alle 16,45 alla Biblioteca San Pellegrino ci sarà "Contro ogni paura", alle 17 alla biblioteca Santa Croce l’evento "Pigna-strelli da paura!".

Infine, giovedì 31 ottobre alle 20,30 spazio a "Persi nel labirinto" alla biblioteca Ospizio.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bibliotecapanizzi.it o i canali social della biblioteca.