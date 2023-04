A San Polo c’è Grecia in festa

Volge al termine la tradizionale sagra a San Giorgio, negli spazi del parco pubblico del quartiere di viale Cappuccini a Guastalla. Stasera, insieme agli stand gastronomici, è in programma il concerto del corpo filarmonico Primavera, con brani contemporanei e della tradizione. E domani, festa dei lavoratori, negli spazi coperti, pranzo a scopo benefico.

A San Polo d’Enza, oggi e domani, prosegue la XXVII edizione di Grecia in festa, un format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, tra gusto e divertimento all’aperto, in piazza Matteotti. Ogni sera eventi e intrattenimento: domani il concertone del Primo maggio, dalle 21, con ’39 Queen Tribute Band, mentre dalle 16 suoneranno band del territorio locale. Gli stand sono aperti dalle 11, con orario continuato per pranzo e cena. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.