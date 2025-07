A San Polo un elettrizzante 3vs3

L’entusiasmo e la carica del basket ‘3vs3’ sono pronti a elettrizzare San Polo. Dal 22 al 26 luglio infatti, al parco del Lido in via XXIV Maggio, si terrà ‘Enza Hoops Tournament’ il nuovissimo torneo di pallacanestro dedicato sia ai più giovani, con le categorie ‘Under’ (2005/2008) che agli adulti, con la categoria ‘Senior’ che si affronteranno in 5 serate.

Ogni team dovrà essere composto da almeno 4 giocatori e ad ogni partecipante (costo d’iscrizione 30 euro) verrà fornita la bellissima canotta ufficiale del torneo (foto), un buono sconto del 10% da utilizzare da ‘Airdom’ e una cassa da 24 di Redbull per ogni squadra. Tutte le serate saranno accompagnate da dj set, servizio bar e tanti altri divertimenti compreso uno ‘skill challenge’ che anche in questo caso prevede un premio finale.

Ad ogni vincitore della categoria ‘Senior’ sarà offerto un biglietto in parterre per assistere a una partita ufficiale della Una Hotels, ai secondi classificati una cena al ristorante ‘Mamma Rosa’, a chi arriverà terzo un cesto con vino e salame per ogni giocatore. Saranno poi premiati anche la categoria ‘Under’ oltre che gli Mvp di entrambe le categorie.

Per iscriversi c’è tempo fino a domani a mezzanotte: il numero è 342 5812244 (Luca), per info scrivere via mail a: enzahoopstournament@gmail.com

f.p.