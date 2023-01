A San Prospero spunta una nuova antenna

"Di punto in bianco, venerdì mattina abbiamo visto arrivare una scavatrice. Siamo caduti dalle nuvole". Inizia così il racconto di quanto accaduto la settimana scorsa in via Zanibelli, di Michele Lagano, portavoce di un comitato del quartiere San Prospero Strinati. "Non sapendone nulla abbiamo chiesto agli operai e loro ci hanno detto che verrà installata lì un’antenna Iliad: la compagnia ha avuto l’autorizzazione dal Comune e ha dato il via ai lavori".

I residenti non ci stanno: "Si tratta di un’area privata della quale non sapevamo nulla, in mezzo a dei condomini dove vivono 80 persone. Vicine ci sono anche un’autofficina che ha parecchio lavoro e un’area verde in cui i bambini amano giocare. Ci sono famiglie che si troverebbero l’antenna in camera da letto, altre a un metro dal terrazzo".

Inoltre, non sarebbe la prima: "Di antenne ne abbiamo già quattro in zona, se è proprio necessario installarla lo si può fare in una zona non molto distante, nel verde, dove non ci sono case".

Lagano e gli altri cittadini si sono immediatamente rivolti alle istituzioni, ricevendo la collaborazione di Carlotta Bonvicini, assessore comunale di competenza: "Ci ha detto quello che si sente in questi casi, cioè che essendoci già il consenso di Arpae, il Comune non ha potuto far altro che approvare, e poi ci ha mostrato gli atti. Abbiamo potuto constatare che sono stati depositati all’albo pretorio e nessuno ha protestato, ma già è raro che i cittadini lo consultino. Figurarsi se li si presenta in estate quando la gente è via: nessuno ne sapeva nulla...".

Il comitato ha saputo che "la compagnia si era rivolta in precedenza a un altro proprietario della zona, che però vive a Reggio e per ragioni etiche ha rifiutato. Poi ha trovato l’accordo con la titolare di quest’area, una persona che non abita nemmeno nella nostra città".

Un vizio procedurale sembra però esserci: "Nel cartellone affisso sulle transenne l’indirizzo del cantiere è sbagliato, non è via Zanibelli. Speriamo che questo possa aiutare a fermare i lavori", confidano. Ma il danno è anche economico: "Non parliamo solo di più inquinamento e meno aree per famiglie e bambini, gli immobili che si trovano di fianco un’antenna perdono valore e quindi i proprietari vedrebbero svalutate le loro case".

Tommaso Vezzani