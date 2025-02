"A Sanremo per farmi conoscere dai giovani"

"Quasi un inno, pensato e dedicato alle donne di oggi". Marcella Bella è quell’onda di ritrovato entusiasmo che esplode sotto ad una nuvola di capelli ricci. Icona indiscussa del pop tricolore, con un lungo cammino che ha scalato le “montagne verdi” per ritrovare “nell’aria” grandi successi. Con “Pelle diamante”, affronta il suo nono Festival di Sanremo e sente l’importanza del suo rientro. "Parlo di donne toste, indipendenti, a volte talmente sicure da sembrare dure, proprio come un diamante, la pietra più dura ma anche molto preziosa", racconta la cantante, una delle Signore della musica leggera, con alle spalle tantissimi successi, molti dei quali usciti dalla sublime penna del fratello Gianni. Torna all’Ariston con una nuova sfida, una canzone che la rappresenta e che - secondo i bene informati - sarà una bella hit, con un ritmo sostenuto e accenti autobiografici. "A Sanremo torno volentieri, sono nata praticamente lì . L’emozione c’è sempre ma ci sarà soprattutto quando salirò sul palco. Poi c’è l’effetto frullatore, le foto, le interviste ma è giusto così", racconta Marcella che nel 1986, con “Senza un briciolo di testa” si classificò al terzo posto. "Tutti ricordano ’Montagne verdi’, il mio primo vero successo. Quella canzone era la mia vera storia. Parlava di una ragazzina che lasciava la sua isola per affrontare le sue montagne verdi che erano le speranze, lasciava il certo per l’incerto".

Origini catanesi, legatissima alla sua Sicilia, alla quale ha da poco dedicato un album intitolato “Etnea”, non ha mai dimenticato i suoi trascorsi reggiani. Alla fine degli anni Sessanta, arrivò con il fratello Gianni e all’amico Franco Pulvirenti (suo ex batterista, oggi manager di grandi eventi) a Sant’ Ilario d’Enza . "Ho bellissimi ricordi dei reggiani che ci accolsero con tanto affetto. Eravamo giovanissimi e non avevamo ancora incontrato il successo. Il mio scopritore, il primo a credere in me è stato proprio Ivo Callegari ( scomparso nel 2019) che era di quelle parti. Ricordo con tanto affetto anche Sandro Gasparini (patron del Marabù, deceduto nel 2016, ndr). Avevo cantato in tanti spettacoli che lui organizzava. Quel periodo me lo porto nel cuore come i tanti amici reggiani". Da Sant’ Ilario, Marcella andò a vivere nella vicina Montechiarugolo (dove vive il fratello Gianni) per poi trasferirsi a Milano. A Reggio ancora tanti amici e ammiratori, faranno il tifo per la sua “Pelle Diamante”. "Il mio obiettivo è farmi conoscere anche dai più giovani".