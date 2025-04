A Santa Vittoria c’è la fiera . Ottava di Pasqua

Si rinnova a Santa Vittoria di Gualtieri la fiera Ottava di Pasqua. Oggi a palazzo Greppi aperta la mostra artistica "Interconnessioni" a cura di Space Art. Inoltre, in programma un raduno di auto e trattori d’epoca, mercatino degli hobbisti, cottura dei ciccioli. Inoltre, all’ex scuola elementare del paese è aperta la mostra "50 anni di Primo maggio in musica" a cura della banda e orchestra giovanile del paese, coro del Primo Maggio, Santa Vittoria Tuttinsieme e circolo Arci Al Palazzo. Alle 17,30 in programma una gara di torte fatte in casa. Attivo il luna park fino al 29 aprile.