A Sant’Ilario concerto del pianista Nicola Guazzaloca

Stasera alle 21 la rassegna "Free! Mavarta Music Live", al centro culturale Mavarta di Sant’Ilario, ospita il pianista bolognese Nicola Guazzaloca (foto), con carriera musicale per cinema, teatro, danza. Il suo "Tecniche Arcaiche" è stato indicato tra i migliori dischi dell’anno dalla rivista "Musica Jazz" così come "Live in Rome" col quintetto Comanda Barabba, ripreso dal vivo negli studi di Rai Radio3 per la trasmissione "Battiti". Vanta collaborazioni con artisti famosi.