A Scandiano ’333 porcellini’

Diversi gli appuntamenti di oggi con il teatro per bambini e famiglie.

· Al teatro di Correggio alle 17 prosegue la rassegna ’Sciroppo di teatro’ con lo spettacolo ’Yes Land’ di Giulio Lanzafame (foto). Al centro della storia c’è il clown Giulio con il suo progressivo adattamento ad un ambiente, seppur conosciuto, impossibile da dominare. Il protagonista trasforma tutto ciò che è ordinario in comico ed immaginifico.

· Al teatro Boiardo di Scandiano alle 16 va in scena ’333 porcellini’, rappresentazione proposta dalla compagnia La Piccionaia, impegnata in una nuova narrazione della fiaba tradizionale rivista per esplorare la contemporaneità, la società attuale. Ne emerge uno spettacolo coinvolgente che mescola il teatro d’attore con gli oggetti per creare una narrazione magica e partecipativa. I porcellini, piccole creature che parlano, si aiutano e resistono al vento lupesco. Ci sembrano un’umanità nuova, una società futura, fatta di bambine e bambini pronte e pronti a darsi una mano di fronte a ogni ostacolo.

· Alla sala polivalente di Praticello, a Gattatico, oggi alle 16,30 è in programma ’Peter Pan’, una produzione di On Art, con la regia di Elena Tirabassi e Matteo Bartoli.

· Al teatro comunale di Bagnolo la rassegna per famiglie presenta il film ’Inside Out 2’, nell’ambito di un ciclo di appuntamenti che rappresentano un viaggio fra teatro, cinema e fantasia.