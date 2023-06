A scuola arrivano le telecamere antispaccio

Telecamere davanti alle scuole di Rubiera per prevenire eventuali reati come lo spaccio di droga e garantire dunque una maggiore sicurezza agli studenti. Sono state collocate dall’amministrazione comunale grazie a un contributo da parte dello Stato.

"E’ terminata – annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro – l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza nella aree esterne della scuola media Fermi e dell’ingresso, con annessa fermata del bus, della scuola elementare De Amicis. Sono stati finanziati circa 15mila euro con un fondo statale dedicato ad incrementare la sicurezza delle scuole, facendo prevenzione rispetto a quello che, di brutto, può succederci intorno. Credo servirà anche per prevenire i furti delle biciclette". In questi giorni era già in corso il lavoro di settaggio dell’impianto.

"Sarà apposta l’apposita segnaletica nel rispetto delle normative sulla privacy", spiega il primo cittadino rubierese.

"Gli impianti sono collegati in diretta con la centrale operativa della polizia locale. Il fondo nazionale ‘Scuole Sicure’ prevedeva in particolare interventi utili ad evitare fenomeni come lo spaccio di stupefacenti vicino alle scuole. "Da questo la scelta – dice il sindaco Cavallaro – di operare prima di tutto dove ci sono ragazzi più grandi, anche in partenza con l’autobus. Indubbiamente le telecamere serviranno anche a monitorare altri possibili elementi di rischio per la sicurezza nonché ad evitare possibili reati di altro tipo".

Matteo Barca