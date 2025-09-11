A Scuola con il Cervi. L’Istituto va in classe: "Viva l’educazione civile"

Casa Cervi presenta, per il nuovo anno scolastico, la nuova proposta didattica per le scuole di ogni ordine e grado. Lo scorso anno, per l’80esimo della Liberazione, hanno partecipato alle attività di Casa Cervi più di 8.200 studenti, 1.500 docenti e accompagnatori e oltre 250 classi da tutt’Italia, un più 20% rispetto al 2023. "Casa Cervi è un luogo vivo di educazione civile e democratica - spiega Albertina Soliani (presidente Cervi) - La storia dei Cervi non appartiene al passato, ma continua a generare futuro. Portare qui migliaia di studenti significa coltivare cittadinanza e responsabilità, rendendo le nuove generazioni protagoniste di una memoria che diventa impegno". Il programma offre visite guidate, laboratori, progetti didattici annuali e percorsi di educazione civica, Resistenza, diritti e legalità, educazione al paesaggio, tradizioni contadine e multiculturalità.

Tra i progetti: Artigiani della Memoria, che parte dall’incontro tra Alcide Cervi e il presidente Luigi Einaudi. Poi il percorso: Guide per un giorno, perché i ragazzi siano narratori della storia dei Cervi, segue: Sui passi della storia e Le ricette della libertà, traduzione in creatività il valore della libertà. "La proposta unisce la forza della memoria con la partecipazione attiva dei ragazzi – afferma Gabriella Gotti (responsabile servizi educativi) – I nostri progetti annuali sono occasioni per diventare storici, guide, ricercatori, cittadini consapevoli. Ogni classe prende da Casa Cervi un’esperienza e un seme da coltivare per il proprio percorso formativo". Per i docenti c’è il corso gratuito: ’Tutto fa Storia! Strumenti e linguaggi per raccontare il Novecento’ (6 e 7 ottobre). Il corso si svolge con lezioni e laboratori per nuove prospettive per la storia del ‘900 e Brickstory. Per tutto l’anno, appuntamenti gratuiti per le classi, su prenotazione.

Mariagiuseppina Bo