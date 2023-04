A scuola in salute con il Rotary

Domani alle 19.15 alla sala dell’Antico portico, a palazzo ducale di Guastalla, viene presentato il risultato del progetto "A scuola in salute", promosso dal Rotary Club locale in collaborazione con l’istituto superiore Russell e l’autorità sanitaria. Il club ritiene che "alla base di una società del futuro sana ci sia la formazione e la crescita di bambine e bambini, ragazze e ragazzi su determinati valori".

Per questo il Rotary club ha aderito al progetto, "per sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche della salute" e più in generale alle forme di disagio, anche psicologico, a cui numerosi giovani sono esposti. Questo progetto è stato coordinato da Simona Palumbo, coinvolgendo gli studenti del Russell e il mondo della scuola e dei giovani in generale. L’incontro è aperto alla partecipazione dei cittadini.