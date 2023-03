’A scuola in salute’, la sfida del Rotary

La prevenzione, i buoni stili di vita, l’attenzione a non cadere nelle dipendenze. Principi, metodi di vita e avvertenze che, da quest’anno, entrano nelle scuole superiori della provincia, grazie al progetto ‘A scuola in salute’, lanciato dal Rotary Club, con il patrocinio della Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale e con il supporto economico e di conoscenze della Fondazione Manodori. Un’iniziativa presentata ieri, nella sede della Fondazione, alla presenza del suo presidente, il dottor Romano Sassatelli, il Governatore del Rotary del distretto dell’Emilia Romagna Luciano Alfieri, il Presidente del Rotary Club Reggio, Giovanni Baldi, e il suo omologo per quello Terre di Matilde, la dottoressa Lucia Mangone.

Coinvolti nel progetto circa 3700 studenti di vari istituti reggiani, quali liceo Ariosto Spallanzani, Istituto Chierici, Galvani Iodi, liceo Matilde di Canossa, Scaruffi, Istituto Pascal, Zanelli, liceo Corso di Correggio, Istituto Gobetti di Scandiano, D’Arzo di Montecchio, Russell di Guastalla e Istituto Mandela di Castelnovo Monti. "Nel programma del mio governatorato ho stabilito due macro temi: la sostenibilità ambientale e la salute. Per questo secondo tema, avevo chiesto che fosse presentato un progetto non ‘calato dall’alto’, bensì che potesse essere fruibile da coloro a cui era indirizzato – spiega il governatore Alfieri -. Ebbene, il risultato è racchiuso in questo libretto, stampato in 20mila copie, che abbiamo deciso di distribuire negli istituti in cui andiamo a parlare. All’interno vi è tutto quello che serve per poter indurre i ragazzi a essere adeguatamente sensibilizzati sullo sviluppo di stili di vita e abitudini sane e socialmente rilevanti. E’ un progetto che ci è letteralmente ‘esploso in mano’. Soprattutto, quando abbiamo affrontato il tema del bullismo nelle classi, due studenti hanno chiesto aiuto. Solo per questo, abbiamo già ‘vinto’!".

"È un orgoglio, come Fondazione Manodori, poter sostenere progetti di alta qualità come questo – rimarca il presidente Sassatelli –. Abbiamo messo felicemente a disposizione le nostre risorse e rete di conoscenze ". "Il progetto è in pieno svolgimento – sottolinea il dottor Baldi –. Al momento ad aver partecipato alle nostre ‘lezioni’ in classe sono stati circa 1500 studenti e altri ancora verranno coinvolti". "L’esperienza ci aiuta ad adattarci a ciò che ‘chiedono’ gli studenti", conclude la dottoressa Mangone.

Ni.bo.